Путин дал новое поручение по катастрофе на шахте «Листвяжная»
Президент России Владимир Путин дал новое поручение после катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная», передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы поддержать шахтеров и семьи погибших в сложный период. Кроме того, он уточнил, что поддержка должна быть индивидуальной.
«Новый год — это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и Новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия», — сказал Путин.
25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали еще 106 россиян. После аварии следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.