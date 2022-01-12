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Путин дал новое поручение по катастрофе на шахте «Листвяжная»

Президент Владимир Путин поручил поддержать шахтеров и семьи погибших на «Листвяжной»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал новое поручение после катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная», передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы поддержать шахтеров и семьи погибших в сложный период. Кроме того, он уточнил, что поддержка должна быть индивидуальной.

«Новый год — это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и Новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия», — сказал Путин.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали еще 106 россиян. После аварии следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Никита Абрамов
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