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Стало известно о проблемах Малахова со здоровьем

Артист Садальский заявил, что ведущий Малахов «работает просто на разрыв» и пьет таблетки
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с NEWS.ru рассказал, что ему стало известно о проблемах со здоровьем у ведущего Андрея Малахова.

По словам артиста, Малахов «работает просто на разрыв», «страдает» и пьет таблетки, поскольку без них журналисту трудно уснуть. «Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья», — заявил Садальский.

Он также признался, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают лишь два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Он назвал журналиста порядочным человеком и хорошим парнем. Также Садальский указал на его высокую работоспособность и пожелал снизить нагрузку.

Ранее Малахов рассказал о том, что в начале карьеры хотел уйти с телевидения. По его словам, работа на ТВ всегда была его детской мечтой. Однако, когда журналист, будучи еще студентом Московского государственного университета, начал карьеру на телевидении, оказалось, что его представления о труде тележурналистов отличались от реальности.

Марина Совина
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