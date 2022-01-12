Малышева дала совет живущим в страхе перед коронавирусом россиянам

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева дала совет россиянам, которые живут в страхе перед коронавирусом и много переживают из-за пандемии в целом. Доктор считает, что таким людям следует обращаться к специалисту. Об этом она высказалась в беседе с wday.ru.

Отвечая на вопрос о том, что делать людям, жизнь которых в период пандемии будто затормозилась, телеведущая сказала, что им нужна помощь психиатра. «Не надо бояться этих врачей. Ваши тревоги и страхи — именно их профессия. И они знают, как это исправить», — подчеркнула Малышева.

Врач также отметила, что страх мешает анализировать ситуацию, поскольку это чувство охватывает весь мозг. По ее словам, это приводит к тому, что человек не видит выход из ситуации, хотя он есть всегда. В заключение телеведущая дала россиянам несколько напутствий. «Я нам всем желаю в новом году начать жить спокойно, прекратить передавать сводки смертности от коронавируса друг другу, успокоиться и начать жить», — заключила Малышева.

Ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, как бороться с проблемами с психикой, возникающими из-за локдаунов. Он отметил, что переболевшие COVID-19 могут страдать от депрессии и панических расстройств. Помимо этого, негативно влиять на психику человека во время пандемии могут изменения привычного уклада жизни. Комаровский рекомендовал в таких случаях обращаться к психиатру, а также озвучил некоторые способы профилактики проблем с психикой.

