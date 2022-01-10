Малышева предупредила о риске опасного заболевания после новогодних праздников

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» предупредили россиян о том, что после новогодних праздников может увеличиться риск тромбообразования. Выпуск, в котором они рассказали о причинах возникновения опасного заболевания, доступен на YouTube.

Шубин рассказал, что тромбы образуются при сгущении крови. В праздничные дни количество ситуаций, которые могут приводить к этому состоянию, увеличивается, к примеру, из-за употребления алкоголя. «Не обязательно напиваться допьяна, просто у алкоголя такое действие на человеческий организм — он его обезвоживает», — отметил Шубин, пояснив, что впоследствии это может приводить к возникновению тромбов.

Помимо этого, по словам врачей, праздники протекают в двух температурных режимах: дома и на улице. При этом влажность зимой в квартирах резко падает. «Соответственно, мы теряем через кожу воду, как бы мы ее ни пили. И опять, жидкая часть крови уменьшается, опять условия формирования тромбов резко повышаются», — сказал ведущий.

Кроме того, в январские выходные многие путешествовали на самолете. Воздух во время полета в воздушном судне кондиционированный и сухой. Кроме того, человек на протяжении всего перелета сидит, из-за чего кровь застаивается, что также может стать причиной тромбообразования.

Ранее Малышева назвала продукты новогоднего стола, которые нельзя употреблять гипертоникам — людям, страдающим от повышенного артериального давления. К таковым относятся продукты с высоким содержанием соли, а также переработанные мясные продукты, любые сыры, особенно твердые, и консервы.