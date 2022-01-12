В Германии впервые с 1946 года умерло более миллиона человек за год

За 2021 год в Германии умерло более миллиона человек. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что за прошедший год в Германии зафиксировали 1 017 000 смертей. По информации издания, показатели смертности в стране впервые превысили миллион с 1946 года, когда в стране умерло 1 001 600 жителей.

Причиной рекордной смертности населения сочли, в том числе, пандемию коронавируса. Кроме того, важную роль в этой статистике играет старение населения ФРГ. Süddeutsche Zeitung напоминает, что пожилые граждане чаще сталкиваются с опасными осложнениями из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что в центральной и северной Германии около 30 тысяч немцев вышли на улицы в знак протеста против новых антиковидных ограничительных мер. Крупные акции протеста прошли в Мекленбурге, Померании, Тюрингии, Саксонии и Браденбурге. Полиция возбудила уголовные дела против организаторов митингов.