Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме захотели изменить правила действия одного дорожного знака

Депутат Морозов предложил увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена» с пяти до 10-15 минут. С такой инициативой выступил глава думского комитета по контролю Олег Морозов, он уже направил соответствующий запрос в ГИБДД, сообщает РИА Новости.

Он считает, что важно внимательно изучить позицию органов ГИБДД. «На практике, очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребенка в детский сад», — объяснил депутат.

Если предложенная инициатива будет встречена поддержкой, ее обязательно начнут обсуждать, подчеркнул Морозов.

Ранее адвокат Сергей Радько предупредил, что в России зимой автомобилисты могут получить штрафы за пересечение заснеженной разметки.

По его словам, особенно важно не выезжать за линию разметки на встречные полосы. Такой маневр, если водитель заехал даже на 20 сантиметров, будет расцениваться судом как нарушение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире
Голикова заявила о нереалистичности данных о спаде заболеваемости COVID-19
Госдеп США положительно отреагировал на завершение миссии ОДКБ в Казахстане
Депутат назвал мотив расстрела табуна лошадей на Алтае
Россияне бросились скупать элитное жилье в Москве
Канье Уэст решил провести службу в московском храме
Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов фото в прозрачной юбке
В США сообщили об остром дефиците донорской крови
Звезды «Доктора Хауса» и «Халка» сыграют вместе в сериале о Второй мировой войне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter