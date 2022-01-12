В Госдуме захотели изменить правила действия одного дорожного знака

В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена» с пяти до 10-15 минут. С такой инициативой выступил глава думского комитета по контролю Олег Морозов, он уже направил соответствующий запрос в ГИБДД, сообщает РИА Новости.

Он считает, что важно внимательно изучить позицию органов ГИБДД. «На практике, очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребенка в детский сад», — объяснил депутат.

Если предложенная инициатива будет встречена поддержкой, ее обязательно начнут обсуждать, подчеркнул Морозов.

Ранее адвокат Сергей Радько предупредил, что в России зимой автомобилисты могут получить штрафы за пересечение заснеженной разметки.

По его словам, особенно важно не выезжать за линию разметки на встречные полосы. Такой маневр, если водитель заехал даже на 20 сантиметров, будет расцениваться судом как нарушение.

