Москвичи бросились избавляться от полученных в наследство квартир

В 2021 году москвичи бросились избавляться от квартир, полученных в наследство. Количество подобных сделок увеличилось вдвое по сравнению с прошлыми периодами, что связано с пандемией коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на сообщение риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Почти 60 процентов московских квартир, полученных по наследству, выставляют на продажу и 40 процентов сдают в аренду. «За весь период существования цивилизованного рынка жилья [с 1990 годов] на "вторичке" Москвы их [наследных квартир] доля в экспозиции удерживалась на отметке 10 процентов, в течение последнего года она удвоилась и достигла 20 процентов», — говорится в сообщении компании. Количество предложений возросло из-за пандемии коронавируса. Половину квартир, что сначала сдают в аренду, выставляют на продажу через три года, когда унаследованное жилье перестает облагаться налогом.

По словам представителей компании, медианная стоимость квадратного метра в Москве на вторичном рынке выросла на 12 процентов и достигла 279,5 тысячи рублей. «На сегодняшний день потенциал для дальнейшего роста цен исчерпан, и в лучшем случае для продавцов средняя стоимость останется на уровне, достигнутом в 2021 году», — сказал представитель компании Сергей Шлома.

Спрос на покупку недвижимости упал осенью, но весной и летом 2021 года держался на несвойственно высоком уровне. Перед Новым годом потенциальные покупатели недвижимости особенно активизировались. По словам Шломы, на фоне ужесточения условий жилищного кредитования количество сделок на вторичном рынке в 2022 году может сократиться на 20 процентов.

Несмотря на большое количество предложений, покупка унаследованной менее трех лет назад квартиры несет определенные риски, утверждает юрист Елена Бабушкина. Сделка купли-продажи может быть оспорена вновь появившимися наследниками. Срок исковой давности по наследственным делам в России — три года, и в течение всего этого времени любые претенденты на наследство могут обратиться в суд и потребовать свою долю.