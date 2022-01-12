Раскрыт возможный мотив убийства российского депутата

Депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области 59-летнего Валентина Розина могли застрелить из-за невыплаченной зарплаты. Возможный мотив убийства российского депутата раскрыл источник Russia Today.

39-летний предполагаемый убийца Сергей Смирнов работал бригадиром в компании депутата «Русский лес». Между ними был конфликт, Розин собирался уволить Смирнова.

Ранее в МВД сообщили, что подозреваемого задержали инспекторы ГИБДД. Он имеет судимость за убийство, разбой и кражу, а также на него зарегистрировано пять единиц оружия, в том числе три охотничьих ружья. Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей.

Вечером 11 января Розин приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. В убийстве стали подозревать его знакомого, был объявлен план «Перехват».

Компания «Русский лес», принадлежащая погибшему, торгует стройматериалами и занимается изготовлением изделий из дерева, банных печей и строительством.