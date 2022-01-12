В МВД раскрыли детали поимки подозреваемого в убийстве депутата

Предполагаемого убийцу депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области 59-летнего Валентина Розина задержали инспекторы ГИБДД. О деталях его поимки «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что подозреваемый — 39-летний Сергей Смирнов. Он имеет судимость, а также на него зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей.

Ранее сообщалось, что депутат Розин приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. В убийстве стали подозревать его знакомого, который работал бригадиром в компании депутата. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Следствие рассматривает два мотива убийства Розина: ревность и рабочий конфликт.

У погибшего депутата был свой бизнес — компания «Русский лес», которая торгует стройматериалами, занимается изготовлением изделий из дерева, банных печей и строительством.