Подозреваемого в убийстве российского депутата задержали по горячим следам

В Нижегородской области был задержан 39-летний Сергей Смирнов, подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа 59-летнего Валентина Розина. Об этом в среду, 12 января, сообщает РЕН ТВ.

Ранее был введен план «Перехват» для поимки предполагаемого преступника. Известно, что подозреваемый имеет судимость, а также на него зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей.

Ранее сообщалось, что депутат Розин приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. В убийстве подозревается знакомый погибшего — 39-летний Сергей Смирнов, который работал бригадиром в компании депутата. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Следствие рассматривает два мотива убийства Розина: ревность и рабочий конфликт.

У погибшего депутата был свой бизнес — компания «Русский лес», которая торгует стройматериалами, занимается изготовлением изделий из дерева, банных печей и строительством.