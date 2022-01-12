МВД показало видео задержания подозреваемого в убийстве российского депутата

Подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина задержали сотрудники ГИБДД. Видео показало МВД.

На кадрах видна улица с движущимися машинами, одну из них останавливают полицейские.

Вечером 11 января в больницу поступил житель Ковернинского района с огнестрельным ранением. Перед смертью он смог сообщить информацию о стрелявшем, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. После чего полицейские задержали подозреваемого, который ехал в такси на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Мужчина прятался от правоохранителей, лежа на заднем сидении автомобиля.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее 12 января сообщалось, что к убийству депутата причастен его знакомый — 39-летний Сергей Смирнов, который работал бригадиром в компании погибшего. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей. Но полицейским удалось задержать его по горячим следам.