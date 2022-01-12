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Подозреваемого в убийстве депутата россиянина показали на видео

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина

Сергея Смирнова, подозреваемого в убийстве 59-летнего нижегородского депутата Валентина Розина, показали на видео. Ролик в среду, 12 января, в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

На кадрах 39-летний Смирнов в сопровождении сотрудника полиции в форме и нескольких оперативников в штатском спускается по лестнице с закованными в наручниками руками. Россиянин одет по-домашнему просто — в темную футболку и светлые спортивные штаны. Ему трудно спускаться по лестнице — Смирнов заметно хромает на одну ногу.

Ранее 12 января сообщалось, что депутат Розин приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи не смогли его спасти. В убийстве подозревается знакомый погибшего — 39-летний Сергей Смирнов, который работал бригадиром в компании депутата. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей. Но полицейским удалось задержать его по горячим следам.

Владимир Седов
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