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Напавшего на россиянку на лестничной площадке мужчину отправили в СИЗО

СКР: в Тюмени арестовали 34-летнего насильника, нападавшего на женщин в подъездах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Тюмени арестовали 34-летнего мужчину, обвиняемого в насилии над девушкой в подъезде одного из многоквартирных домов и в попытке изнасилования другой местной жительницы. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, оба нападения были совершены вечером 9 января. Сначала злоумышленник напал на незнакомую девушку на лестничной площадке и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Через несколько часов, находясь на лестнице другого дома, он напал на другую женщину и попытался ее изнасиловать, но его спугнула соседка, внезапно вошедшая в подъезд.

Предполагаемый насильник был задержан по горячим следам, потерпевшие опознали обвиняемого. Он дал признательные показания, сейчас он находится в СИЗО.

21 июля 2021 сообщалось, что в Москве патрулировавшие территорию парка Кузьминки полицейские отбили у насильника пожилую россиянку и задержали подозреваемого.

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Елизавета Новикова
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