В США заявили о невозможности избежать заражения омикрон-штаммом коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса заразит практически всех людей, но больший вред он нанесет именно непривитым. Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN заявил о невозможности избежать заражения омикрон-штаммом COVID-19.

По словам врача, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию люди заразятся повторно, но скорее всего перенесут коронавирус в легкой форме и им не потребуется госпитализация. Серьезные последствия омикрон-штамма испытают на себе те, кто не успел или отказался прививаться, считает эксперт.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии достигло 60 миллионов. По информации университета, всего на американской территории зарегистрировали 60 062 077 заражений COVID-19. При этом более 837 тысяч человек скончались от осложнений заболевания.