Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о невозможности избежать заражения омикрон-штаммом коронавируса

Главный инфекционист США: омикрон-штамм нанесет больший вред непривившимся

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса заразит практически всех людей, но больший вред он нанесет именно непривитым. Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN заявил о невозможности избежать заражения омикрон-штаммом COVID-19.

По словам врача, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию люди заразятся повторно, но скорее всего перенесут коронавирус в легкой форме и им не потребуется госпитализация. Серьезные последствия омикрон-штамма испытают на себе те, кто не успел или отказался прививаться, считает эксперт.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии достигло 60 миллионов. По информации университета, всего на американской территории зарегистрировали 60 062 077 заражений COVID-19. При этом более 837 тысяч человек скончались от осложнений заболевания.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter