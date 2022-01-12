Российский врач назвал особенность течения омикрон-штамма

При инфицировании человека омикрон-штаммом коронавируса у него не пропадает обоняние. Такую особенность течения заболевания назвал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, сообщает «Парламентская газета».

При этом есть данные некоторых ученых, согласно которым обоняние у человека пропадает в конце болезни или после нее, подчеркнул российский врач.

По его словам, при инфицировании омикрон-штаммом болезнь протекает как обычное ОРВИ: у пациента появляется кашель, насморк и небольшое повышение температуры.

«Если заболеваемость начнет в разы увеличиваться, то мы неизбежно получим и увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Тем, кто еще не вакцинировался, необходимо это сделать», — сказал Кондрахин.

Он добавил, что значительное число заболевших южноафриканским вариантом коронавируса является проблемой с точки зрения эпидемиологии. Это связано с тем, что в таком случае повышается вероятность большого числа пациентов с тяжелым течением, объяснил врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении омикрон-штамма. По его словам, о сложном течении заболевания свидетельствуют данные зарубежных стран, где доминирует омикрон-штамм, — в них реанимационные и обычные койки заполнены.