Назван размер страховой пенсии по старости в России после индексации

В России размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что повышение коснется 30,8 миллиона россиян, в целом на индексацию потребуется дополнительно 170 миллиардов рублей. Согласно планам индексации, «размер страховой пенсии в 2023 году — 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей», добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

В декабре Путин также пообещал, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы работников правоохранительных органов и силовых структур в целом.

