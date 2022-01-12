Байден в третий раз назвал Камалу Харрис президентом США

Американский президент Джо Байден в третий раз за последнее время оговорился, назвав вице-президента Камалу Харрис главой государства. Об этом пишет RNC Research, опубликовав видео его выступления в Twitter.

На кадрах запечатлено выступление Байдена в Университетском центре Атланты. «На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на "до и после"», — рассказал политик, описывая события января 2021 года, когда группа протестующих устроила митинг у Капитолия, а затем ворвалась внутрь.

Не так давно Байден случайно заявил, что жители США могут получить по сто тысяч долларов за прививку от COVID-19.