Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден в третий раз назвал Камалу Харрис президентом США

RNC Research: Байден в третий раз оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США

Американский президент Джо Байден в третий раз за последнее время оговорился, назвав вице-президента Камалу Харрис главой государства. Об этом пишет RNC Research, опубликовав видео его выступления в Twitter.

На кадрах запечатлено выступление Байдена в Университетском центре Атланты. «На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на "до и после"», — рассказал политик, описывая события января 2021 года, когда группа протестующих устроила митинг у Капитолия, а затем ворвалась внутрь.

Не так давно Байден случайно заявил, что жители США могут получить по сто тысяч долларов за прививку от COVID-19.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин описал миллион случаев коронавируса за день в США фразой «это потрясающе»
Мужчина в последний момент отпугнул пуму мощным рыком и попал на видео
В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО
Бастрыкин заинтересовался госзакупками в театре «Ленком Марка Захарова»
Кризис вынудил мать двоих детей продать частный дом и переехать в фургон
Байден в третий раз назвал Камалу Харрис президентом США
Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве с криптовалютой
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
Норвежский тренер выступил с заявлением из-за мошенничества лыжников команды
Актер сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter