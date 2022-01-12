Американские нефтяники вступили в гонку с российскими

Американские нефтяные компании вступили в гонку с конкурентами из других стран, в том числе из России, и начали ускоренно размораживать законсервированные ранее сланцевые скважины, пишет Reuters.

Поводом для массового размораживания скважин стал рост мировых цен на нефть. На момент публикации мартовский фьючерс на баррель нефти марки Brent стоил 84,3 доллара, февральский контракт на баррель американской нефти WTI — 82,1 доллара. В таких условиях добыча американской нефти вновь стала рентабельной, поскольку себестоимость добычи из сланцевых месторождений выше, чем из обычных, расположенных в других странах. В декабре количество насосов в Пермском бассейне, крупнейшем нефтедобывающем регионе США, выросло на пять процентов по сравнению с показателями ноября.

Кроме того, фоном для разморозки месторождений служат действия стран, входящих в соглашение ОПЕК+. В условиях беспорядков в Казахстане и напряженной обстановки в Ливии они наращивают добычу, пытаясь воспользоваться растущими ценами и опасениями покупателей из-за возможного дефицита сырья.

Власти США и участники рынка прогнозируют увеличение добычи по итогам 2022 года на 900 тысяч баррелей в день — с декабрьских 11,8 барреля в день.