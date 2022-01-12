Саудовская Аравия поддержала позицию Китая по уйгурам и Тайваню ради дружбы

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аль-Сауд заявил, что Китай — важный стратегический партнер страны и Эр-Рияд твердо поддерживает Пекин по вопросам принадлежности Тайваня, законодательства в Гонконге и прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Такое заявление опубликовало китайское агентство «Синьхуа».

По итогам переговоров с коллегой из КНР Ван И глава МИД Саудовской Аравии рассказал о поддержке позиций Китая ради укрепления дружбы между странами. По данным «Синьхуа», по итогам переговоров стороны обменялись мнениями и «достигли широкого консенсуса по вопросам двусторонних отношений».

Таким образом, Эр-Рияд полностью поддержал китайских партнеров по ряду спорных вопросов, что может привести к охлаждению отношений с Вашингтоном: американская сторона жестко критикует Пекин за несоблюдение прав уйгуров (мусульманского населения Синьцзяна), «аннексию» Тайваня и нарушение прав человека в Гонконге.

В начале января впервые с начала пандемии COVID-19 в Китай приехали сразу несколько высокопоставленных делегаций: главы МИД Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана, а также генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Китайская газета «Жэньминь жибао» позже писала, что США призывают страны Персидского залива присоединиться к «антикитайскому лагерю» по вопросам, касающимся Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга. По мнению Пекина, Вашингтон пытается помешать его сотрудничеству с арабскими странами в военной сфере и сфере безопасности, а также в экономическом сотрудничестве. Сами представители арабских стран не комментируют эти заявления.