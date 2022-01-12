Побывавшего в ливийской тюрьме россиянина уличили в пропаганде в Афганистане

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Максим Шугалей, ранее успевший побывать в ливийской тюрьме из-за обвинений во вмешательстве в выборы в стране, занялся пророссийской пропагандой в Афганистане. В этом его уличило The Washington Post.

По данным издания, после того как власть в Афганистане перешла в руки «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), Шугалей дважды прилетал в Кабул. Там он открыл собственный офис и добился встречи с представителем талибов Забиуллой Муджахидом, которому предложил содействие в организации поставок гуманитарной помощи в страну, а также в налаживании работы СМИ и телевидения за счет привлечения российских экспертов. Планируется, что еще одна поездка главы ФЗНЦ в Афганистан состоится в январе.

«Я сказал им, что если вас интересуют медиа-эксперты или другие специалисты, просто дайте нам техническое задание», — заявил газете сам Шугалей. Он добавил, что «Талибан» открыт для сотрудничества с другими государствами, а та страна, которая рискнет первой начать работать с ним, сможет получить привилегии и экономическую выгоду.

Как считает The Washington Post, ФЗНЦ непосредственно связан с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, который финансирует деятельность организации. По информации издания, данный фонд входит в так называемые сети влияния бизнесмена, которые также включают в себя «фальшивые» миссии по наблюдению за выборами в Африке и «мошеннические» аналитические центры. При этом, чтобы скрыть свою причастность к подобным структурам, Пригожин использует целую сеть подставных компаний, пишет газета.

В то же время Шугалей настаивает, что бизнесмен является далеко не единственным спонсором фонда и не контролирует его работу. «Когда у нас есть взаимное согласие по какому-то проекту, тогда он помогает нам финансово... Это его решение, и он всего лишь один из многих», — пояснил глава ФЗНЦ.

По информации The Washington Post, Шугалей ранее неоднократно принимал участие в пророссийских пропагандистских миссиях. В частности, он занимался политическими консультациями в Центральноафриканской Республике, Судане и на Мадагаскаре. Кроме того, он трижды встречался с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом, из-за чего в итоге попал в тюрьму.

Шугалей был задержан в Ливии в мае 2019 года вместе с другим сотрудником его фонда Самером Суэйфаном. Их обвинили в попытке вмешаться в президентские выборы в стране и встрече с Саифом аль-Исламом Каддафи. При этом в ФЗНЦ настаивали, что его специалисты занимались в Ливии только проектом по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации. Освободили россиян в декабре 2020-го.

Пригожина уже неоднократно связывали с вмешательством во внутренние дела других государств. Так, в США ему приписывают создание «Агентства интернет-исследований» — так называемой фабрики троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года и против которой Вашингтон ввел санкции. Кроме того, с именем предпринимателя связывают и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, сотрудники которой, как считается, оказывают услуги по обеспечению безопасности в различных странах Африки, а также принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.