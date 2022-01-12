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Переговоры России и США описали словами «этого слона нам придется съесть вместе»

Политолог Быков: переговоры России и США не принесут результатов без мнения Украины и ЕС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинский политический консультант Сергей Быков в эфире телеканала «НАШ» заявил, что переговоры представителей России и США в Женеве принесли свои плоды для каждой из сторон, однако без содействия с Евросоюзом и Украиной они ни к чему не приведут.

По словам эксперта, сам процесс переговоров — довольно длительное дело, не ограничивающееся одной встречей. Он подчеркнул, что конечные итоги не окончатся однозначной победой России или США, поскольку оба государства прилагают максимальные усилия для достижения своих интересов. Однако, по мнению политолога, без мнения Украины и стран ЕС все это не принесет должных результатов.

«Я не считаю сегодняшние переговоры прелюдией, но большого слона необходимо есть по кусочкам. Сейчас откусывают каждый по своему маленькому кусочку, но в конце концов этого слона нам придется съесть вместе», — описал итоги переговоров Быков.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла одержать победу в переговорах с США и заставить Вашингтон обсуждать безопасность Москвы.

Марина Совина
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