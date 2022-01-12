НАТО приготовилась обсуждать с Россией ограничения по ракетам и ядерной политике

НАТО готова вести с Россией диалог о взаимном ограничении в отношении ракет, а также о вопросе ядерной политики. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Мы поддерживаем контроль над вооружениями. Я знаю, что можно договориться, но тогда, конечно, нужны проверяемые, сбалансированные ограничения как обычных, так и ядерных сил», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО оказались в такой ситуации, потому что Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом глава альянса подчеркнул, что объединение готово подписать новый аналогичный документ.

В ходе пресс-конференции Столтенберг также подчеркнул, что только Украина и Североатлантический альянс могут принять решение о членстве украинского государства в НАТО. По его словам, Москва не имеет права вето в этом обсуждении.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.