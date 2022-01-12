В Казахстане назвали задачу нового правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе первого заседания нового кабинета назвал задачу нового правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Смаилов заявил, что новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом страны задачи, которые направлены на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса.

Новый глава кабмина признал, что очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству. «От нашей работы ждут реальных результатов», — отметил он.

Ранее Смаилов в телефонном разговоре с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о курсе на стратегическое партнерство с Москвой. «Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией», — заявил он.

5 января на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Временным исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Смаилов.