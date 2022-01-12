В офисе Зеленского рассказали о переговорах с Турцией по противодействию России

Украинские власти ведут переговоры с Турцией по вопросу совместных усилий по обеспечению безопасности в Черном море. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Черное море является важным и приоритетным регионом для Украины. Жовква уточнил, что Киев также ведет переговоры по противодействию России, которая тоже является черноморской державой. И об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион, — подчеркнул он.

Ранее профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз заявил, что Турции придется оказать помощь НАТО в случае войны России с Украиной. В частности, НАТО может запросить у турецких властей разрешение на проход военно-морского флота альянса в акваторию Черного моря. При этом турецкий политолог исключил, что Анкара направит своих военнослужащих на Украину или присоединится к войскам НАТО в случае «горячего конфликта» между альянсом и Россией.