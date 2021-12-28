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В Турции заявили о верности обязательствам по НАТО в случае войны на Украине

Политолог Йылмаз: Турции придется оказать помощь НАТО в случае войны России с Украиной

Фото: Reuters

Турция будет привержена своим обязательствам по НАТО, если между Россией и Украиной вспыхнет война. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз.

По его словам, Турции, безусловно, придется оказать помощь альянсу в проведении соответствующей миссии, если ее об этом попросят. В частности, НАТО может запросить у турецких властей разрешение на проход военно-морского флота альянса в акваторию Черного моря. При этом турецкий политолог исключил, что Анкара направит своих военнослужащих на Украину или присоединится к войскам НАТО в случае «горячего конфликта» между альянсом и Россией. «Турция не занимает ничью сторону. Она просто хочет выполнения международных договоров», — сказал Йылмаз.

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Он отметил, что Анкара стремится к хорошим отношением как с Москвой, так и с Киевом, но при этом хранит верность принципам территориальной целостности Украины. В то же время Турция может выступить в качестве посредника благодаря своим тесным связям с обеими странами. «Они могут рассчитывать на посредничество Турции. В отношении украинского кризиса может быть запущен новый процесс, подобный Астанинскому процессу по Сирии», — отметил Йылмаз.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за конструктивный диалог между Россией и НАТО по ситуации вокруг Украины. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона не хочет даже говорить о возможности войны между сторонами. Он оценил ситуацию как напряженную и понадеялся, что переговоры помогут ее решить.

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Валентина Шварцман
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