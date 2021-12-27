В Турции оценили возможность войны между Россией и НАТО из-за Украины

Анкара выступает за конструктивный диалог между Россией и НАТО по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона не хочет даже говорить о возможности войны между сторонами. Он оценил ситуацию как напряженную и понадеялся, что переговоры помогут ее решить. «НАТО не доверяет России, а она думает, что НАТО хочет ее окружить, налицо напряженность», — уточнил Чавушоглу.

По словам главы турецкого МИД, Анкара постарается внести вклад в урегулирование взаимодействия Москвы и Североатлантического альянса. Он отметил, что российско-турецкие отношения находятся на хорошем уровне, но Турция является членом НАТО. «Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным», — заключил дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО. Он отметил, что проекты Москвы являются чистыми стремлениями к миру в европейской регионе.