В МИД заявили о чистых стремлениях Москвы к миру в Европе

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом [России Владимиром Путиным] неоднократно. Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что предложения Москвы являются чистыми стремлениями к миру в Европе. «Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься», — сказал дипломат.

Заместитель министра подчеркнул, что будущие переговоры могут проходить на разных треках, но от этого не должна изменяться суть предложений Москвы. «Мы не исключаем и другие треки [переговоров о безопасности], думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного — чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть [предложений]», — сказал Рябков.

26 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским дипломатам предстоят крайне напряженные переговоры с США по предложениям, связанным с гарантиями безопасности в Европе. «Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные», — отметил пресс-секретарь.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин анонсировал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе пройдут в Женеве в январе следующего года. Он также сообщил, что Россия уже назначила представителей для проведения переговоров и американские партнеры тоже готовы к началу дискуссии.