Украинец получил срок за ложное минирование Крымского моста

В Краснодарском крае за ложное сообщение о готовящемся взрыве Крымского моста к шести годам колонии приговорен гражданин Украины. Об этом в среду, 12 января, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 15 мая 2018 года в день торжественного открытия объекта с участием президента России Владимира Путина находящийся на территории Украины злоумышленник позвонил в отдел полиции Темрюкского района и рассказал о готовящемся подрыве двух взрывных устройств, установленных на мосту. По его словам, теракт должен был случиться в момент проезда президента.

ФСБ установила личность звонившего, а позже задержала его. Украинцу предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении о теракте. Он объяснил свои действия своей приверженностью националистической идеологии. Выяснилось, что за полгода до приговора, городской суд Евпатории осудил его по статье об экстремизме.

Ранее 12 января сообщалось, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ситуацией в Екатеринбурге, где из-за ложных сообщений об угрозе терактов были эвакуированы более 150 школ.