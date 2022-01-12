Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ситуацией в Екатеринбурге, где из-за ложных сообщений об угрозе терактов были эвакуированы более 150 школ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение дано руководителю управления СКР по Свердловской области генералу Михаилу Богинскому, который должен будет доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях.

Ранее 12 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что сообщения о минировании учебных заведений города были отправлены из-за границы. «Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — отметил он. Мэр также рассказал, что рассылка сообщений началась с трех часов ночи. По его словам, решения о массовой эвакуации были приняты, чтобы не рисковать безопасностью детей.

«Все организованно, без паники. Понятно, что родителям [доставлены] неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории», — сказал градоначальник.

По информации источника агентства в силовых структурах, к распространению сообщений о лжеминировании причастен человек, проживающий на территории Латвии.

12 января в Екатеринбурге эвакуировали людей из 151 школы из имеющихся в городе 163, а также сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.