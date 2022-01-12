Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить ситуацию с ложным минированием школ Екатеринбурга
Начало событий в новости Мэр Екатеринбурга заявил о пришедших из-за рубежа сообщениях о минировании школ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ситуацией в Екатеринбурге, где из-за ложных сообщений об угрозе терактов были эвакуированы более 150 школ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение дано руководителю управления СКР по Свердловской области генералу Михаилу Богинскому, который должен будет доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях.

Ранее 12 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что сообщения о минировании учебных заведений города были отправлены из-за границы. «Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — отметил он. Мэр также рассказал, что рассылка сообщений началась с трех часов ночи. По его словам, решения о массовой эвакуации были приняты, чтобы не рисковать безопасностью детей.

«Все организованно, без паники. Понятно, что родителям [доставлены] неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории», — сказал градоначальник.

По информации источника агентства в силовых структурах, к распространению сообщений о лжеминировании причастен человек, проживающий на территории Латвии.

12 января в Екатеринбурге эвакуировали людей из 151 школы из имеющихся в городе 163, а также сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter