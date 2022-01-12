Мэр Екатеринбурга заявил о пришедших из-за рубежа сообщениях о минировании школ

Сообщения о минировании, из-за которых утром 12 января эвакуировали учащихся свыше 150 школ Екатеринбурга, возможно, были отправлены из-за границы. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов, отметив, что подобные атаки в регионе происходят регулярно, сообщает URA.RU.

«Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — отметил он.

Мэр также рассказал, что рассылка сообщений началась с трех часов ночи. По его словам, решения об эвакуации были приняты, чтобы не рисковать безопасностью детей.

«Все организованно, без паники. Понятно, что родителям [доставлены] неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории», — сказал градоначальник.

По информации источника агентства в силовых структурах, к распространению сообщений о лжеминировании причастен человек, проживающий на территории Латвии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из 151 школы из имеющихся в городе 163. Также эвакуировали сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.