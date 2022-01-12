Число эвакуированных в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании школ возросло

Число школ в Екатеринбурге, которые эвакуировали из-за сообщений о минировании, возросло до 151. Об этом сообщили в городском департаменте образования, передает ТАСС.

Ранее ведомство сообщало об эвакуации сотрудников и учеников 93 школ.

Согласно списку департамента, в городе эвакуировали 151 школу из 163.

Как сообщили агентству представители образовательных учреждений города, также эвакуировали сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.

Ранее в одном из сел Шатковского района Нижегородской области подросток сообщил о минировании школы во время каникул. Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.