В Екатеринбурге массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Ученики и сотрудники 93 школ Екатеринбурга были эвакуированы утром в среду, 12 января, из-за массовых сообщений о минировании. Об этом сообщает департамент образования администрации города, передает РИА Новости.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9:00 (7:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении.

Информация о минировании начала поступать в школы города с понедельника, 10 января, однако в результате проверки правоохранители не нашли опасные вещества.

По данным ТАСС, в большинстве школ, которые получили сообщения о минировании, дети уже отправлены по домам.

В ноябре прошлого года в одном из сел Шатковского района Нижегородской области подросток сообщил о готовящейся атаке на школу во время каникул. 16-летний юноша заявил, что заминировал школу, где раньше учился. Полицейские приехали с проверкой в учебное заведение, однако ничего опасного там не нашли.