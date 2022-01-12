В бундестаге назвали недружественным заявление Нуланд о «Северном потоке-2»

Председатель фракции «Левые» в комитете бундестага по иностранным делам Севим Дагделен назвала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о «Северном потоке-2» недружественным. В беседе с «Лентой.ру» немецкий политик подчеркнула, что это указывает на то, что в Вашингтоне к европейским государствам относятся как к сателлитам.

По ее словам, нынешние заявления Нуланд резонируют с ее пренебрежительными высказываниями в отношении Европейского союза (ЕС), которые она сделала во время событий на Майдане в 2014 году. «Правительство Германии должно решительно выступить против подобных нападок», — призвала депутат бундестага.

Ранее Нуланд заявила, что США работают с ФРГ и ЕС над замедлением ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Власти Германии «предприняли значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.

В феврале 2014 года в сети появилось видео с перехваченным телефонным разговором между Нуланд и послом США в Киеве Джеффри Пайетом, в ходе которого замгоссекретаря неуважительно высказалась в отношении Евросоюза. В Госдепе не стали отрицать подлинность аудиозаписи и сообщили, что Нуланд извинилась перед европейскими партнерами.