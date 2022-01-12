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Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, до 3792,88 пункта

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На открытии основной торговой сессии на Мосирже российский фондовый рынок продемонстрировал рост. По состоянию на 10:10 индекс Мосбиржи вырос на 0,20 процента, до 3792,88 пункта, индекс РТС — на 0,62 процента, до 1605,30 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль незначительно растет по отношению к основным валютам. Доллар снижается до уровня 74,4 рубля, евро — до 84,58 рубля. Сорт нефти Brent торгуется на уровне 87,3 доллара за баррель, на том же уровне, что и накануне, сорт WTI — 81,35 доллара.

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги «Яндекса» (плюс 0,57 процента, до 4363 рублей и Ozon (плюс 0,58 процента, до 2066 рублей). Сильнее других дешевеют акции ММК (минус 3,53 процента, до 67,49 рубля) и Мосбиржи (минус 0,63 процента, до 149,08 рубля).

Основными факторами, влияющими на российский рынок в настоящее время, остаются геополитические — российско-американские переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности в Женеве и ситуация в Казахстане. По обоим вопросам за последние сутки значимых изменений не произошло. Также стабильной остается цена на нефть.

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Платон Щукин
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