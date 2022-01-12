Уличенный в незаконной охоте Валуев возглавил совет экспертов Минприроды

Депутат Государственной Думы Николай Валуев, которого в 2013 году уличили в незаконной охоте на бобра, возглавил экспертный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии (Минприроды) России. Об этом рассказал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев, сообщает в среду, 12 января, РИА Новости.

«Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают», — отметил чиновник.

Помимо парламентария, в совет войдут представители заповедной системы и Росзаповедцентра, а также члены общественных организаций и научных сообществ.

В 2013 году в отношении Николая Валуева проводилась доследственная проверка в связи с размещенными им в соцсетях фотографиями с убитыми животными, в том числе с тушкой бобра. Было установлено, что депутат добыл зверя в Архангельской области в период, когда охота на это животное запрещена. Сотрудники правоохранительных органов не нашли состава преступления и отказались возбуждать уголовное дело, отметив, что крупного ущерба животному миру охотник не причинил.