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Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа

Врач Бахарева: летальный исход от вейпа может наступить при сопутствующих заболеваниях

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Летальный исход от курения вейпа может наступить только при наличии сопутствующих заболеваний. Такую оценку дала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» врач-пульмонолог Нелли Бахарева, комментируя данные о гибели 12-летнего мальчика в Бийске.

Специалист отметила, что при курении вейпа происходит интоксикация организма, однако он не опаснее обычных сигарет. По ее мнению, смерть российского подростка могла произойти по иной причине.

«Думаю, что там была какая-то очень серьезная проблема, связанная, возможно, с сердцем, нарушение ритма, не диагностированное прежде», — заявила врач.

Ранее сообщалось, что в городе Бийск Алтайского края после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, еще двух девочек госпитализировали в больницу.

Известно, что ребенок с несовершеннолетней сестрой отправился на ночевку к ее подруге. В квартире подростки нашли вейп и покурили его, после чего всем стало плохо. Школьника спасти не удалось.

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Анна Щербакова
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