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После курения вейпа скончался 12-летний россиянин

В Бийске после курения вейпа умер 12-летний мальчик, еще две девочки госпитализированы

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

В городе Бийск Алтайского края после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, еще двух девочек госпитализировали в больницу. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Мальчик со своей несовершеннолетней сестрой отправился на ночевку к ее подруге. В квартире подростки нашли вейп и покурили его, после чего всем стало плохо. Школьника спасти не удалось. Уточняется, что обе девочки госпитализированы и находятся в критическом состоянии, одна из них в коме.

Информацию подтвердили в Следственном комитете по региону. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Вейп — электронная сигарета, внутри которой нагревается и закипает жидкость, в результате чего образуется пар для вдыхания.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табачной продукции в любом ее виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы — людям, которые родились после 2014 года.

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Никита Абрамов
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