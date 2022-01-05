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Одной категории россиян предложили запретить продавать табак

Депутат Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака рожденным после 2014 года
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака одной категории россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о запрете продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2014 года. Парламентарий пояснил, что в некоторых европейских странах работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы — людям, появившимся на свет после этой даты.

Хамзаев отметил, что антитабачная кампания, которая ведется в мире и в России, напоминает «белку в колесе», число курящих ежегодно растет. По данным федерального проекта «Трезвая Россия», который возглавляет депутат, в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет. При этом появляются очередные угрозы в виде новых средств потребления никотина.

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Парламентарий добавил, что к курящим надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

Ранее Султан Хамзаев предложил размещать на алкогольной продукции «страшные картинки», как на пачках сигарет, с целью защиты россиян. По его словам, примерно 65-70 процентов площади упаковки должны занимать фотографии, изображающие «трагические последствия» употребления спиртного, а также подпись, что алкоголь убивает в любых количествах.

Марина Совина
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