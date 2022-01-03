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В Госдуме предложили размещать на алкогольной продукции «страшные картинки»

Депутат ГД Хамзаев: на алкоголе нужно размещать «страшные картинки», как на сигаретах
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил размещать на алкогольной продукции «страшные картинки», как на пачках сигарет. Его слова приводит РИА Новости.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом», — уточнил парламентарий.

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По его словам, примерно 65-70 процентов площади упаковки должны занимать фотографии, изображающие «трагические последствия» употребления спиртного, а также подпись, что алкоголь убивает в любых количествах. Депутат заключил, что главная цель такой инициативы — защитить россиян.

Ранее Хамзаев выступил с инициативой ввести специальный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. Депутат в обращении к главе Минздрава напомнил, что сейчас в России существует запрет на курение на отдельных территориях, за которое грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детской площадке — от 2 до 3 тысяч рублей.

Марина Совина
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