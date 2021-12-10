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Россиян захотели наказывать за курение рядом с беременными и детьми

Депутат ГД Хамзаев призвал штрафовать за курение возле беременной или несовершеннолетнего

Фото: Pixabay

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. С такой просьбой парламентарий обратился к главе Минздрава Михаила Мурашко, пишет RT.

Депутат в обращении к Мурашко напомнил, что сейчас в России существует запрет на курение на отдельных территориях, за который грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей; на детской площадке — от двух до трех тысяч рублей. Аналогичные объемы денежных наказаний предусмотрены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

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Хамзаев призвал наказывать россиян за курение возле беременных или детей, чтобы сохранить их здоровье и уберечь от негативного влияния табачного дыма. Депутат подчеркнул, что в ряде стран уже существуют аналогичные меры, которые предполагают увеличение штрафа.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере пять тысяч рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — подчеркнул депутат.

Ранее в Минздраве перечислили последствия курения в раннем возрасте. Вредная привычка приводит к развитию хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

Марина Совина
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