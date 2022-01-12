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В РАН заявили о начале пятой волны COVID-19 в России из-за омикрон-штамма

Вирусолог Чумаков заявил, что в России началась пятая волна коронавируса из-за омикрона

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России началась пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма. Взрывоопасный рост заболеваемости предрек вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

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«Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну», — заявил Чумаков.

По его словам, долгое время властям удавалось сдерживать проникновение омикрон-штамма благодаря отсутствию контактов с странами, где фиксируется высокий процент инфицирования южноафриканским штаммом.

Вирусолог считает, что первый удар новой волны COVID-19 примет на себя Москва. При этом смертность не будет расти, так как омикрон не очень патогенный штамм.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый рост заболеваемости в стране неизбежен. Она отметила, что в России выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.

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Анастасия Шейкина
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