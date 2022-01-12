Российский вирусолог объяснил появление новых штаммов коронавируса

Появление новых штаммов коронавируса прямо зависит от количества циркулирующей в популяции инфекции. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, его слова приводит Life.

«Успех вирусу зачастую обеспечивают низкий уровень иммунизации, сохраняющиеся в популяции восприимчивые люди, способные заражаться. Появление новых вариантов прямо коррелирует с количеством циркулирующего вируса», — объяснил российский вирусолог.

Он отметил, что современные технологии позволяют выявить отличие между штаммами, тогда как 50 лет назад ученые не смогли бы разобраться в различии их свойств. На данный момент ни один из существующих вариантов коронавируса не имеет способности полностью обходить иммунитет, добавил специалист.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности нового роста заболеваемости в стране. Она отметила, что в России выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.