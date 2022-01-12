Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский вирусолог объяснил появление новых штаммов коронавируса

Вирусолог Гущин: появление новых штаммов зависит от количества циркулирующего коронавируса

Фото: Rupak De Chowduri / Reuters

Появление новых штаммов коронавируса прямо зависит от количества циркулирующей в популяции инфекции. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, его слова приводит Life.

«Успех вирусу зачастую обеспечивают низкий уровень иммунизации, сохраняющиеся в популяции восприимчивые люди, способные заражаться. Появление новых вариантов прямо коррелирует с количеством циркулирующего вируса», — объяснил российский вирусолог.

Он отметил, что современные технологии позволяют выявить отличие между штаммами, тогда как 50 лет назад ученые не смогли бы разобраться в различии их свойств. На данный момент ни один из существующих вариантов коронавируса не имеет способности полностью обходить иммунитет, добавил специалист.

Материалы по теме:
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
3 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
00:00

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности нового роста заболеваемости в стране. Она отметила, что в России выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на конец 2022 года
Врач назвал срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19
США ввели санкции против россиянина за связи с Северной Кореей
Российский вирусолог объяснил появление новых штаммов коронавируса
Белорус описал отдых в отеле «все включено» в Турции фразой «тихий ужас»
Нутрициолог предупредила россиян об опасных продуктах из магазинов
В офисе Зеленского назвали Обаму невменяемым
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко после возвращения на Украину
Россию обвинили в газовом кризисе в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter