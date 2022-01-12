В России оценили способность США начать войну для расширения НАТО

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Парламентской газете» оценил, способны ли США начать войну ради расширения НАТО на восток.

По мнению российского политика, США хотят расширять границы своего влияния в мире посредством расширения состава Североатлантического альянса. «Это стратегия США, которая, подозреваю, не изменится ни при каких обстоятельствах. Потому что это и есть путь Америки к однополярному миру», — сказал Косачев.

Как заявил вице-спикер Совфеда, эта цель «не снимается Штатами с повестки дня». «Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — подчеркнул он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что расширение НАТО на Восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Антонов назвал трансатлантический блок «рудиментом холодной войны».

17 декабря 2021 года МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. Москва призывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на Восток.