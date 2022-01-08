Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России в США высказался о расширении НАТО на Восток

Посол Антонов: расширение НАТО на Восток противоречит неделимости безопасности в Европе
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Расширение НАТО на Восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе, высказался посол России в США Анатолий Антонов. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

Антонов назвал трансатлантический блок «рудиментом холодной войны».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг обещания НАТО России не расширяться на Восток. «НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — заявил он.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ранее уже публиковала хронологию заверений западных стран в нерасширении НАТО на Восток и продублировала свой пост от 15 июня 2021 года, в котором восполнила «пробелы в познании западными медиа самих себя» и опубликовала документальные свидетельства заверений не расширять НАТО на Восток.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский сенатор уличил Блинкена в незнании истории
Посол России в США высказался о расширении НАТО на Восток
Ветеран спецназа назвал причину беспорядков в Казахстане
Москвичка рассекретила недобросовестных охранников
На Украине назвали главную проблему с газом
В Германии отказались вмешиваться в сертификацию «Северного потока-2»
В Британии подготовили план действий на случай «вторжения» России на Украину
В Госдуме оценили идею продления новогодних каникул
Опубликовано видео с места трагедии в пансионате «Золотой век»
Оценен ущерб от беспорядков в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter