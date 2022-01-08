Посол России в США высказался о расширении НАТО на Восток

Расширение НАТО на Восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе, высказался посол России в США Анатолий Антонов. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

Антонов назвал трансатлантический блок «рудиментом холодной войны».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг обещания НАТО России не расширяться на Восток. «НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — заявил он.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ранее уже публиковала хронологию заверений западных стран в нерасширении НАТО на Восток и продублировала свой пост от 15 июня 2021 года, в котором восполнила «пробелы в познании западными медиа самих себя» и опубликовала документальные свидетельства заверений не расширять НАТО на Восток.