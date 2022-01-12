Выглядящая на 20 лет женщина назвала свой реальный возраст и удивила фанатов

Молодо выглядящая женщина назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. Соответствующее видео появился на ее странице в TikTok.

На кадрах жительница Латвии Вита (Vita) объяснила, что из-за юной внешности многие подписчики считают ее 20-летней девушкой, в то время как в действительности ей скоро исполнится 40 лет. Героиня материала предстала перед зрителями в облегающем сером топе с длинными рукавами и белых спортивных штанах. В ролике видно, что на ее лице отсутствуют морщины.

Публикация стала вирусной и набрала 1,1 миллиона просмотров. Пользователей сети удивил настоящий возраст Виты, о чем они принялись писать в комментариях. «Мне столько же лет, но выгляжу я иначе», «Вау! Почти 40 лет и выглядишь вот так!», «Выглядишь на 27 лет, невероятно!», «Не может быть! Максимум 29 лет», — писали фанаты.

В сентябре 2021 года блогерша Фатос Фатма (Fatos Fatma), которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Однако Фатма призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.