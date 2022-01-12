В загранспаспорт захотели добавить новый раздел

Первый зампред общественной палаты (ОП) Ленобласти Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением добавить в загранпаспорт новый раздел, сообщает РИА Новости.

Представитель ОП Ленобласти предложил внести в документ данные о прививке от COVID-19 и ПЦР-тестах. По его мнению, эти сведения сделают путешествия россиян более комфортными.

«Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», — подчеркнул Петров.

Ранее сообщалось, что в Швеции сертификат о вакцинации спрятали в подкожный чип. Он абсолютно безопасен для своего владельца, поскольку не вызывает аллергическую реакцию. При этом для действия чипа не не нужно устанавливать специальное приложение или покупать некий гаджета.