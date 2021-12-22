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Сертификат о вакцинации спрятали в подкожный чип

Шведский стартап Epicenter выпустил подкожный чип с сертификатом вакцинации от COVID-19

Кадр: ruptly.tv

Стартап из Швеции Epicenter выпустил чип, на который можно записать сертификат о прохождении вакцинации. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Компания предложила записывать данные паспортов о вакцинации на чипы размером с рисовое зерно и имплантировать их под кожу. При проверке сертификата о получении вакцины от COVID-19 в общественных местах пользователь может протянуть руку со спрятанным под кожей чипом и продемонстрировать виртуальный документ.

По словам представителей стартапа, чип полностью безопасен для его носителя, не вызывает аллергической реакции и может быть как быстро установлен под кожу, так и удален. «Имплантаты — это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень важно, чтобы сертификат о вакцинации всегда был под рукой», — отметил руководитель Epicenter Ханнес Сьеблад.

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В компании также рассказали, что для работы чипа не требуется наличие специального приложения или гаджета, информация считывается во время приближения смартфона контролера или сотрудника конкретного заведения к руке пользователя. Сьеблад рассказал, что с 2015 года похожие чипы используют вместо пропусков около 100 сотрудников стартапа. Стоимость чипа не раскрывается.

17 декабря президент России Владимир Путин попросил доработать закон о ковид-сертификатах в общественных местах. По словам Путина, при принятии любых изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификации.

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Андрей Ставицкий
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