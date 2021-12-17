Президент России Владимир Путин попросил доработать закон о ковид-сертификатах в общественных местах. По словам главы государства, документ должен быть четким, ясным и понятным. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил российский лидер, необходимо учесть все вопросы, волнующие граждан. При принятии любых изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификации. Ей нужно работать для защиты здоровья россиян, добавил Путин.

16 декабря депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. За законопроект проголосовали 329 парламентариев; против — 87; 1 человек воздержался.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект не ограничивает права граждан. Она отметила, что документ не коснется детей. По ее словам, от несовершеннолетних россиян не будут требовать ПЦР-тесты об отсутствии COVID-19.