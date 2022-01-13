Канцлер Германии анонсировал встречу «нормандской четверки»

Представители Германии, России, Франции и Украины в ближайшее время проведут встречу для подготовки контактов в «нормандском формате». Переговоры анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы рады, что переговорщики от всех четырех сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры», — подчеркнул политик. Других подробностей предстоящих контактов «нормандской четверки» он не привел.

Шольц одобрительно высказался в отношении переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности и назвал их попыткой пойти по конструктивному пути. «Очень важно, что мы используем разные форматы», — заключил он.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова понадеялась, что дипломатические переговоры Москвы и НАТО поведут к деэскалации нынешней ситуации на границах Украины. При этом она подчеркнула, что страны Североатлантического альянса должны быть готовы к любому варианту развития событий, включая вооруженный конфликт.