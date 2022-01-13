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В аэропорту Алма-Аты приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет

РИА Новости: первый гражданский самолет приземлился в аэропорту Алма-Аты

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Первый с начала беспорядков гражданский самолет приземлился в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушную гавань охраняют военизированные подразделения. До этого о том, что аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января, сообщал комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана.

Ранее пресс-служба городского акимата (администрации) сообщала, что аэропорт Алма-Аты останется закрытым до конца действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане. Режим ЧП был введен по всему Казахстану 6 января. Он продлится до 19 января.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с политическими требованиями, в том числе об уходе из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.

Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Протестующим удалось захватить местный аэропорт. 7 января Министерство обороны России сообщило, что миротворцы из РФ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль воздушную гавань.

Марина Совина
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